https://news.day.az/sport/1791329.html "Азерйол" подписал контракт с казахстанской гандболисткой Женский гандбольный клуб "Азерйол" пополнил свой состав новым игроком. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола Азербайджана, столичная команда подписала контракт с левым крайним из Казахстана Аидой Жапаровой. 25-летняя спортсменка будет выступать под номером 25.
