"Азерйол" подписал контракт с казахстанской гандболисткой

Женский гандбольный клуб "Азерйол" пополнил свой состав новым игроком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола Азербайджана, столичная команда подписала контракт с левым крайним из Казахстана Аидой Жапаровой.

25-летняя спортсменка будет выступать под номером 25. Ранее она выступала за казахстанский клуб "Астана".