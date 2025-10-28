Повышены нормы питания в сфере образования, медицины и социальной защиты

В соответствии с изменениями в закон "О прожиточном минимуме" Кабинет Министров утвердил новые нормы питания для лиц, находящихся в медицинских, образовательных и социальных учреждениях. Новым постановлением утверждены суточные нормы питания для детей, находящихся в медицинских и образовательных учреждениях.

Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальных сетях член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что также утверждены среднесуточные нормы питания для лиц, получающих услуги в социальных учреждениях.

"Согласно новым изменениям, наряду с медицинскими и образовательными учреждениями, утверждены новые нормы питания и для социальных учреждений. Ранее законодательство не предусматривало утверждения таких норм для социальной сферы, что не позволяло этим учреждениям в полной мере пользоваться данной возможностью. Новые изменения устранили этот пробел. Что касается увеличений, то в новых нормах они также предусмотрены, что означает выделение дополнительных средств из государственного бюджета на эти учреждения. Естественно, это создаст условия для повышения эффективности их деятельности, а также укрепления материальной и социальной обеспеченности.

Утверждение новых норм питания можно расценивать как новую возможность для граждан, пользующихся услугами этих учреждений. Новые нормы разработаны с учётом современных реалий и затрат, что может привести к увеличению объёма выделяемых средств. Это, в свою очередь, поспособствует повышению качества обслуживания. В этом контексте утверждение новых норм является прогрессивным шагом и будет способствовать укреплению социальной защиты граждан за счёт увеличения бюджетных ассигнований в данную сферу", - подчеркнул депутат.