В Азербайджане вводят уникальный способ оплаты проезда в метро

В Бакинском метрополитене тестируется система бесконтактной оплаты проезда с использованием студенческих карт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, впервые в Бакинском метрополитене запущен в тестовом режиме проект, позволяющий пассажирам оплачивать проезд студенческими картами.

Проект реализуется в пилотной версии совместно компаниями BakıKART и Бакинский метрополитен. На первом этапе тестирование проводится на студенческих картах Kapital Bank, а участие в пилотном проекте принимают студенты Азербайджанского государственного экономического университета.

Студентам рекомендовано в случае возникновения технических неполадок пользоваться другими способами оплаты, например, картой BakıKart. Также отмечается, что при использовании карт без положительного баланса они могут быть заблокированы, поэтому советуется совершать операции только с картами, на которых есть средства.