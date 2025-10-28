https://news.day.az/sport/1791287.html Умер бывший вратарь "Реала" На 65-м году жизни скончался бывший вратарь "Реала" Хосе Мануэль Очоторена. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба, передает Day.Az. "Реал" выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам футболиста, а также клубам, за которые он выступал.
"Реал" выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам футболиста, а также клубам, за которые он выступал. После завершения игровой карьеры Очоторена работал тренером вратарей в "Валенсии" и "Ливерпуле", которые также опубликовали слова скорби.
В составе "Реала" он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок испанской лиги. Также выступал за "Тенерифе", "Расинг" Сантандер и "Логроньес".
