Умер бывший вратарь "Реала"

На 65-м году жизни скончался бывший вратарь "Реала" Хосе Мануэль Очоторена. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба, передает Day.Az.

"Реал" выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам футболиста, а также клубам, за которые он выступал. После завершения игровой карьеры Очоторена работал тренером вратарей в "Валенсии" и "Ливерпуле", которые также опубликовали слова скорби.

В составе "Реала" он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок испанской лиги. Также выступал за "Тенерифе", "Расинг" Сантандер и "Логроньес".