Прекрасное шоу дронов в небе над Швейцарией

Около озера Лугано во время конференции Plan ₿ Forum прошёл масштабный световой шоу-пролёт дронов с тематикой криптовалюты.

Как передает Day.Az, компания из Дубая задействовала 600 синхронизированных аппаратов, которые над южным городом выстроили анимационные образы, символизирующие блокчейн, криптовалюты и глобальную финансовую трансформацию.

Шоу длилось около 15 минут и стало частью вечерней программы для гостей мероприятия и публики на набережной. Световые фигуры сменялись одна за другой: от символов ₿ и блокчейнов до динамических образов, отражающих дух децентрализации и инноваций.

Организаторы считают, что подобные инсценировки помогают сделать сложные технологии доступными и визуально привлекательными, превращая абстрактные концепции криптовалюты в искусство.