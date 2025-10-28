Прекрасное шоу дронов в небе над Швейцарией - ВИДЕО
Около озера Лугано во время конференции Plan ₿ Forum прошёл масштабный световой шоу-пролёт дронов с тематикой криптовалюты.
Как передает Day.Az, компания из Дубая задействовала 600 синхронизированных аппаратов, которые над южным городом выстроили анимационные образы, символизирующие блокчейн, криптовалюты и глобальную финансовую трансформацию.
Шоу длилось около 15 минут и стало частью вечерней программы для гостей мероприятия и публики на набережной. Световые фигуры сменялись одна за другой: от символов ₿ и блокчейнов до динамических образов, отражающих дух децентрализации и инноваций.
Организаторы считают, что подобные инсценировки помогают сделать сложные технологии доступными и визуально привлекательными, превращая абстрактные концепции криптовалюты в искусство.
