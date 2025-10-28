https://news.day.az/politics/1791399.html МИД Азербайджана поздравил Чехию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику с Днем независимости. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в социальной сети X. "Поздравляем Чешскую Республику и ее народ с Национальным праздником", - говорится в публикации.
