МИД Азербайджана поздравил Чехию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику с Днем независимости. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в социальной сети X. "Поздравляем Чешскую Республику и ее народ с Национальным праздником", - говорится в публикации.