МИД Азербайджана поздравил Чехию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику с Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в социальной сети X.

"Поздравляем Чешскую Республику и ее народ с Национальным праздником", - говорится в публикации.