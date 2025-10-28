Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос

В соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" осуществлен очередной процесс переселения в поселок Гырмызы Базар и село Сос Ходжавендского района, и семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня поселок Гырмызы Базар принял 20 семей - 71 человека, а село Сос - 10 семей - 42 человека.

Азербайджанское государство создало в обоих населенных пунктах необходимые условия для комфортной жизни. Благоустроены дороги, восстановлены дома и линии коммуникаций.

Таким образом, это уже второе переселение в эти населенные пункты. Ранее в поселке Гырмызы Базар были обустроены 10 семей - 39 человек, а в селе Сос - 10 семей - 47 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживает в общей сложности более 50 тыс. человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.