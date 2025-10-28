Милли Меджлис примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана

Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана - Днем Победы, отмечаемом 8 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.