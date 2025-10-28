https://news.day.az/politics/1791453.html Милли Меджлис примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана - Днем Победы, отмечаемом 8 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.
Милли Меджлис примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана
Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана - Днем Победы, отмечаемом 8 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре