Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодняшняя реальность, сегодняшний день - это, в том числе и торжество справедливости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

Отметив, что надо верить в справедливость и обеспечивать ее, глава государства подчеркнул: "Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь".