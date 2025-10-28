https://news.day.az/officialchronicle/1791479.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости Сегодняшняя реальность, сегодняшний день - это, в том числе и торжество справедливости. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
Отметив, что надо верить в справедливость и обеспечивать ее, глава государства подчеркнул: "Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь".
