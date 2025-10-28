Очередная группа бывших переселенцев прибыла в село Бадара Ходжалинского района

Очередная группа переселенцев прибыла в село Бадара Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления сообщили, что строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Бадара Ходжалинского района вернулись 17 семей - 62 человека. Выступая на церемонии вручения ключей от квартир жителям, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что, как и в других населенных пунктах, освобожденных от оккупации, в селе Бадара ведутся масштабные строительные и восстановительные работы.

По его словам, помимо восстановления инфраструктуры в селе, принимаются меры по обеспечению занятости населения.

"Вопрос трудоустройства всех переселенных семей находится в центре внимания. Для этого проводится планомерная работа по различным направлениям", - отметил он.

Отметим, что на предыдущем этапе в село Бадара было переселено 14 семей (55 человек). Таким образом, число вернувшихся в село семей достигло 31, а общее число жителей - 117.