Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангилана

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.