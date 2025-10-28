https://news.day.az/officialchronicle/1791489.html Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангилана - ФОТО 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями Агалы и Мамедбейли Зангиланского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангилана - ФОТО
28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре