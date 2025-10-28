Азербайджан и Румыния обсудили межпарламентские связи

28 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Румынии Мирчей Абрудяном, который находится с визитом в нашей стране для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в отделе прессы и связей с общественностью парламента сообщили, что С. Гафарова отметила, что его второй визит в нашу страну за последние полгода является ярким показателем динамичного развития азербайджано-румынских отношений. Говоря о значении Международной парламентской конференции, спикер подчеркнула, что эта конференция является продолжением мероприятий, проводимых парламентом в течение года, и объединяет парламентариев дружественных стран.

На встрече отмечалось успешное развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией. Подчеркивалось, что визиты и встречи на высоком уровне играют важную роль в укреплении двусторонних отношений, а многочисленные подписанные документы формируют прочную правовую основу этого сотрудничества. Было также отмечено, что в рамках сотрудничества в энергетической сфере экспорт азербайджанского газа в Румынию вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности этой страны. Также была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах образования, науки и культуры, а также межрегионального взаимодействия.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено развитие межпарламентских связей. Председатель Милли Меджлиса отметила, что отношения между нашими государствами создают хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества между законодательными органами. Деятельность межпарламентских групп дружбы, взаимные визиты руководителей парламентов и депутатов служат укреплению этих связей. Сахиба Гафарова также затронула в ходе встречи мирную повестку между Азербайджаном и Арменией. Она отметила важность парафирования мирного соглашения в Вашингтоне и подчеркнула, что мир и стабильность имеют особое значение для региона. Также была затронута важность процесса укрепления доверия и в этом контексте была предоставлена информация о встрече с председателем парламента Армении.

Председатель Сената парламента Румынии Мирча Абрудян поздравил с 30-летием Конституции Азербайджанской Республики. Он отметил важность отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией и отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества в энергетике, транспорте, экономике и других областях. Гость также поздравил с успехами, достигнутыми в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и выразил уверенность в том, что этот процесс послужит установлению прочного мира в регионе.

На встрече обсуждались пути развития межпарламентских связей в рамках различных комитетов, состоялся обмен мнениями по углублению сотрудничества в контексте международных парламентских организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.