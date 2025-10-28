Один из поселков Баку останется без газа

29 октября 2025 года с 10:00 в связи с проведением работ по установке задвижки на газопроводе Əhmədli будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщили "Qafqazinfo" в ПО "Азеригаз", ограничения коснутся следующих улиц посёлка Гарачухур Сураханского района: ул. Ю.Эйвазова, Дж.Гурбанова, В.Гулиева, Ф.Керимзаде, Э.Мехмалыева, З.Шарифова, Р.Алиджанова, М.Фаталиева, К.Велиева, Шадлински, Ю.Алиева, Нефтчи, К.Исмаилова, Э.Бекирли (частично), а также кварталы 40-42-50/60 и 40-48.

Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.