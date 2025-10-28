Интеграция тюркского страхового пространства послужит региональной экономической стабильности

Укрепление тюркского страхового пространства, повышение взаимного доверия и интеграция регионального рынка - одни из главных целей на будущее.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы в рамках прошедшего в Баку международного саммита тюркских государств "Turkish States InsurTech Summit 2025".

Он рассказал о глобальных вызовах, стоящих перед страховым сектором, технологических решениях и возможностях совместного сотрудничества в этой области, а также о влиянии изменения климата, энергетического перехода и "зелёной экономики" на страховые портфели.

Повышение возможностей страхования - главная цель сектора

По словам О. Обалы, одной из важнейших задач страхового сектора является повышение возможностей страхования.

"Это актуальный вопрос не только для развивающихся стран, но и для развитых и слаборазвитых стран. Главная цель - распространить механизм страхования на все слои общества и обеспечить каждому человеку защиту от финансовых рисков", - отметил он.

Генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции также подчеркнул, что чем больше пробел в страховании (т.е. риски, не покрываемые страхованием), тем больше финансовые потери людей.

"Однако страхование - основной гарантийный механизм, минимизирующий эти потери. Поэтому устранение этого пробела - одна из главных целей как Всемирной ассоциации страхования, так и страховых союзов европейских и тюркских государств, членами которых мы являемся, включая Азербайджан. Одним из важнейших вопросов в этом направлении является повышение страховой грамотности, содействие образованию и культурным изменениям", - отметил О. Обалы.

Страховой союз тюркских государств - основа общего видения

О. Обалы отметил, что основная цель идеи создания Страхового союза тюркских государств, - объединить страны с общей культурой, языком и историей под единым видением в сфере страхования.

"Это имеет большое значение не только с точки зрения экономического, но и социального и стратегического сотрудничества. Чем шире механизм совместного финансирования, тем более сбалансированы риски и тем более устойчивым является сектор. Для этого необходимо более широкое региональное сотрудничество, совместные проекты и устранение взаимных нормативных (регулятивных) барьеров. Цель состоит в том, чтобы развивать страхование в тюркском мире, делиться опытом и ресурсами", - сказал он.

Интеграция технологий - революция "InsurTech"

О. Обалы отметил особое значение интеграции технологий в страхование (InsurTech).

"В тюркском мире силен дух инноваций и предпринимательства, и, объединяя этот потенциал со страховым сектором, можно разрабатывать современные технологичные продукты. В этой связи такие инициативы, как "InsurTech Hub", весьма ценны", - отметил он.

Генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции подчеркнул, что в настоящее время реализуются конкретные проекты по трем основным направлениям: 1) совместные образовательные и культурные программы - для повышения уровня знаний в области страхования; 2) объединение пулов перестрахования (Reassurance) - для более широкого распределения рисков; 3) обмен технологиями и опытом (передача "ноу-хау") - для внедрения современных систем страхования.

Изменение климата и его влияние на страховой сектор

О. Обалы отметил, что изменение климата и его влияние на страховой сектор требуют особого внимания.

"Урбанизация, засоление почв, рост числа стихийных бедствий (наводнений, пожаров, засух и т. д.) создают новые риски. В связи с этим важное значение имеет применение параметрических страховых продуктов и разработка инновационных решений по управлению рисками.

В сельскохозяйственном секторе тесно сотрудничают Ассоциация сельскохозяйственного страхования Турецкой Республики и Фонд аграрного страхования Азербайджана. Стороны активно работают над созданием общего страхового пула и обменом турецким опытом и "ноу-хау" в этой области с Азербайджаном", - сказал он.

Взгляд в будущее: интеграция тюркского страхового пространства

"Сельское хозяйство имеет жизненно важное значение не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения социальной стабильности и продовольственной безопасности. Поэтому углубление сотрудничества в этой области считается приоритетом. В целом укрепление тюркского страхового пространства, повышение взаимного доверия и интеграция регионального рынка являются одними из основных целей на будущее", - заключил О. Обалы.