Археологи обнаружили на севере Синая большую древнеегипетскую крепость

Древний Египет ассоциируется с огромными пирамидами, величественными храмами и безносым Великим Сфинксом. Однако цивилизация оставила не только эти знаменитые памятники, но и множество других архитектурных чудес, одно из которых недавно обнаружили в песках полуострова Синай.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Popular Science.

Археологи, работающие на севере Синая, обнаружили военную крепость, относящуюся к эпохе Нового царства Древнего Египта (1550-1077 годы до н.э.), расположенную вдоль военной дороги Гора. Эта дорога, также известная как "Путь Гора", была сетью древнеегипетских укреплений на севере полуострова, построенных во времена Нового царства. По данным министерства туризма и древностей Египта в социальных сетях , обнаруженная крепость является одной из крупнейших и наиболее важных среди них.

"Эти крепости, вероятно, служили местами отдыха для торговых караванов, следовавших в Египет, а также пунктами пополнения запасов египетской армии, когда она отправлялась в походы по Ближнему Востоку", - отметил египтолог из Манчестерского университета Ники Нильсон.

В ходе раскопок удалось обнаружить оборонительные башни, части северной, западной и южной стен, характерную стену эпохи Нового царства, окружавшую жилую зону для солдат, а также фрагменты керамики и сосудов, в том числе ручка с именем Тутмоса I - фараона XVIII династии (около 1539-1292 годов до н.э.). Также была найдена большая хлебопекарная печь и окаменевшее тесто - это подтверждает, что солдаты вели повседневную жизнь в этой крепости.

Нильсон объяснил, что основными продуктами для египтян были хлеб и пиво. По его словам, в некоторых писаниях периода правления Рамсеса II говорится о снабжении армии. Хлеб, как уточняется, упоминается в качестве ключевого продукта питания.

Исследование показало, что крепость, вероятно, претерпела несколько реставраций и изменений. Археологи ожидают найти неподалеку от побережья военный порт, обслуживавший ее. Подчеркивается, что площадь крепости составляет около 8 тыс. кв. м - это в три раза больше другой крепости, обнаруженной примерно в 700 м от этого места в 1980-х годах.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Халед пояснил, что открытие дает важное представление о крепостях на восточных границах Египта того времени. Он добавил, что каждая новая найденная крепость подчеркивает не только величие Египта, но и его способность защищаться.

"Это место важно для понимания не только того, как египетское государство защищало недавно завоеванные территории на Синае в начале эпохи Нового царства, но и того, как оно организовывало свою оккупацию и служило посредником в отношениях с местным населением и иностранными державами", - уточнил археолог из Университета Суонси в Великобритании, эксперт по Древнему Египту и Нубии Кристиан Кноблаух.

По его словам, с одной стороны, это демонстрирует огромные материальные и людские ресурсы, которые потребовались для оккупации данной территории, но также он указал на возможные экономические и политические выгоды, которые были получены в тот период. Команда археологов, в свою очередь, надеется в дальнейшем найти остальные части стен и связанные с ними конструкции.