В Швеции хотят резко снизить возраст уголовной ответственности

Возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет DN.

Из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений.

На этом фоне премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что правительство намерено предпринять жесткие меры в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы защитить как самих детей, так и их потенциальных жертв.