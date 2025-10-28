https://news.day.az/world/1791501.html В Швеции хотят резко снизить возраст уголовной ответственности Возраст уголовной ответственности в Швеции могут снизить до 13 лет. Как передает Day.Az, об этом пишет DN. Из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений.
