ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника

ХАМАС отказывается передавать тело одного из израильских заложников, обнаруженное сегодня.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале движения. Причиной называется "нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля".

В батальоне "Аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, утверждают, что сегодня обнаружили тело одного из израильских пленных в туннелях на юге сектора Газа.

"Передача тела, запланированная на сегодня, будет отложена из-за нарушений со стороны ... (Израиля - ред.). Мы подчеркиваем, что любое обострение ситуации о стороны Израиля будет препятствовать операциям по поиску и извлечению тел заложников, что приведет к задержке их возвращения Израилю", - говорится в сообщении.