https://news.day.az/officialchronicle/1791498.html Президент Ильхам Алиев: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района. "Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее.
"Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет и будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность - построенные нами города и села", - отметил глава государства.
