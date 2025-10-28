https://news.day.az/officialchronicle/1791497.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап «Великого возвращения» Сегодня очередной этап "Великого возвращения". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.
Сегодня очередной этап "Великого возвращения".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.
Напомнив, что программа "Великое возвращение" была запущена также в Зангиланском районе, глава государства отметил: "В первом селе - селе Агалы - люди живут уже три с половиной года, здесь созданы прекрасные условия, которые также прекрасно поддерживаются".
