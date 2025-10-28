Власти Китая пообещали повысить расходы населения

Правительство КНР планирует увеличить долю потребительских расходов в экономике страны в ближайшие пять лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство "Синьхуа".

Как отмечается, власти страны намерены "значительно повысить норму потребления домохозяйств". Для этого правительство планирует улучшить финансовые услуги для поддержки реального сектора экономики, говорится в сообщении государственного агентства. В перспективе КНР сосредоточится на поддержке ключевых направлений, включая технологические инновации, потребление, малые и микропредприятия, а также внешнюю торговлю, одновременно укрепляя координацию фискальной, денежно-кредитной и промышленной политики.

В то же время китайские власти намерены ввести "экстраординарные меры" для укрепления позиций страны в перспективных секторах, таких как производство полупроводников и высокотехнологичного оборудования. Также эти меры затронут традиционные отрасли, включая горнодобывающую промышленность и морские грузоперевозки, сообщает издание.

Как сообщает "Интерфакс", Пекин может установить конкретную целевую задачу по годовому росту потребления на ближайшие пять лет. Более подробная информация, по информации агентства, может быть представлена в марте следующего года, когда Всекитайское собрание народных представителей утвердит план на следующую пятилетку.