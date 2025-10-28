Завершился семинар «Применение искусственного интеллекта в медиа»

Успешно завершился двухдневный семинар "Применение искусственного интеллекта в медиа", организованный для представителей СМИ совместно Агентством развития медиа (MEDIA) и Программой повышения квалификации Университета ADA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MEDIA, во второй день семинара представители СМИ получили информацию о роли технологий искусственного интеллекта в производстве информации, обработке данных и подготовке генеративного контента.

Занятия проводил доцент кафедры цифрового маркетинга и массовых коммуникаций, заведующий лабораторией нейронаук, известный ученый, доктор Николас Хамелин. С участниками семинара состоялись интерактивные дискуссии.

В ходе семинара обсуждались возможности искусственного интеллекта в медиасекторе с точки зрения эффективности, аналитики и производства контента, а также вызовы, связанные с цифровой трансформацией.

Было отмечено, что подобные инициативы способствуют профессиональному развитию журналистов, ответственному применению инновационных технологий в медиа и повышению качества информационной среды.