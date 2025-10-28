Ученые обнаружили в Греции древнее подземное озеро

Ученые в Греции нашли под заливом Средиземного моря подземное пресное озеро, возраст которого составляет 800 тысяч лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство АМНА.

Ученые из Мальты и Италии установили, что значительное снижение уровня моря в ледниковые периоды способствовало проникновению дождевой и речной воды в подводные отложения, часть которых сохранилась до настоящего времени. По данным исследования, озеро располагается на глубине от 20 до 600-700 метров под морским дном Коринфского залива.

Исследователи использовали междисциплинарный подход, сочетая высококачественные сейсмические данные с гидрогеологическим моделированием, чтобы изучить распределение воды под морским дном. Этот комплекс методов позволил определить вероятные зоны скопления воды и пути ее перемещения на протяжении времени.

Как пишет АМНА, Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому картирование мест залегания подземных вод и понимание того, как геологические структуры их сохраняют, может помочь государству получить более полное представление о состоянии недр.

В мае журнал National Science Review писал, что международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии нашла доказательства существования огромного подземного водоносного слоя на Марсе, ррасположенный на глубине 5-8 км под марсианской поверхностью. Открытие было сделано благодаря данным сейсмической миссии NASA InSight, зарегистрировавшего падение метеоритов в 2021 году и мощного марсотрясения в 2022 году.