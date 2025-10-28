30 лет самой страшной трагедии в мировой истории метрополитена

Сегодня исполнилось 30 лет со дня аварии на перегоне между станциями "Улдуз" и "Нариман Нариманов" Бакинского метрополитена. Эта авария стала крупнейшей не только для бакинского метро, но и самой трагической в мировой истории метрополитена.

Трагедия 28 октября попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству жертв.

28 октября 1995 года произошел пожар в 4-м вагоне поезда №21, следовавшего со станции "Улдуз". Погибли 286 пассажиров, из них 28 - дети, а также трое спасателей. Число раненых составило 270 человек.

Следствие пришло к выводу, что случившееся было результатом не теракта, а технических ошибок и человеческого фактора. Машинист поезда и диспетчер были приговорены к 10 годам лишения свободы.

Возгорание, как сообщалось, произошло в двигателе. Машинист поезда растерялся и остановил состав в тоннеле, что стало роковой ошибкой. По мнению специалистов, дотяни он 200 метров до станции, жертв было бы значительно меньше. Причиной большого числа погибших стал человеческий фактор - как действия машиниста, так и беспомощность персонала метро. Не было отключено электропитание, не была включена в особом режиме тоннельная вентиляция, пожарные были вызваны с большим опозданием. В результате часть пассажиров погибла от удара током, часть задохнулась от едкого дыма, часть сгорела.

Как сообщали СМИ, пожар тушили шесть часов.

После трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев специальным указом объявил в стране общенациональный трехдневный траур. Распоряжением главы государства семьям погибших было выделено по одному миллиону манатов. Погибшие были похоронены за государственный счет.