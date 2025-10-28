Джейхун Байрамов примет участие в открытии здания посольства Азербайджана в Омане

28 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в рамках визита 29 октября министр Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хамудом Аль Бусайди и другими высокопоставленными лицами, а также примет участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства нашей страны в Омане.