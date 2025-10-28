https://news.day.az/politics/1791468.html Джейхун Байрамов примет участие в открытии здания посольства Азербайджана в Омане 28 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов примет участие в открытии здания посольства Азербайджана в Омане
28 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечено, что в рамках визита 29 октября министр Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хамудом Аль Бусайди и другими высокопоставленными лицами, а также примет участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства нашей страны в Омане.
