Очередной выпуск передачи Госкомитета по работе с диаспорой посвящен азербайджанскому ученому в Японии

Очередной выпуск программы "Vətən uzaqda deyil", посвященной азербайджанцам мира, был снят в Японии и посвящен известному азербайджанскому ученому, профессору Халилу Калантару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой сообщили, что Халил Калантар живет в Японии более 40 лет.

Он получил образование в Технологическом университете Тоёхаси, а также в университетах Нагоя и Тохоку. Наш соотечественник защитил первую научную степень в Технологическом университете Тоёхаси, а вторую - в университете Тохоку.

Профессор Халил Калантар, являющийся гражданином Японии, автор первых в мире оптических панелей с микрорефлекторами и микродефлекторами, управляемых светом. В мае 2007 года он был удостоен специальной награды за разработанный им новый метод оптического дизайна для световых лучей, используемых в подсветке LCD-дисплеев. В настоящее время наш соотечественник является ведущим научным сотрудником одной из всемирно известных компаний.

Халил Калантар известен не только в Японии, но и в США, Азии и Европе как ведущий специалист в области электроники и дисплеев нового поколения. За свои обширные исследования в этих областях он получил право представлять Японию на международных конференциях.

Передача, посвященная Халилу Калантару, была показана на телеканалах Diaspor TV и Общественное телевидение (İctimai TV).

Напомним, что программа "Vətən uzaqda deyil" является совместным проектом официального YouTube-канала Государственного комитета по работе с диаспорой - Diaspor TV и İctimai TV и уже 8 лет транслируется на Общественном телевидении.

Посмотреть передачу можно по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=waPwvIurt8M