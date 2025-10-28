Call of Duty вновь станет бесплатной

Activision объявила о новой акции, в рамках которой мультиплеер и режим "Зомби" в Call of Duty: Black Ops 6 станут временно бесплатными.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Insider-Gaming.

Доступ будет открыт с 28 октября по 3 ноября, пользователям предложат более 40 карт, порядка десяти режимов, а также тематические мероприятия, приуроченные к Хэллоуину.

Компания уже проводила аналогичную акцию с 9 по 16 октября - на фоне выхода Battlefield 6. Повторный запуск бесплатного периода совпадает с началом первого сезона в Battlefield 6 и релизом связанного с ней режима в формате "королевской битвы".

В отличие от предыдущего раза, сюжетная кампания Black Ops 6 в программу пробного доступа не входит.

Релиз следующей части серии - Call of Duty: Black Ops 7 - намечен на 14 ноября.

Call of Duty: Black Ops 6 - это шутер от первого лица, созданный студиями Treyarch и Raven Software. Игра стала двадцать первой в серии Call of Duty и седьмой в подсерии Black Ops, продолжая сюжет Call of Duty: Black Ops Cold War (2020). События разворачиваются в 1991 году. Основные персонажи формируют отряд, чтобы противостоять тайной организации "Пантеон". Её члены проникли в руководство ЦРУ.