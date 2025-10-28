Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Как сообщалось, 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 МВт каждая в селе Шахвелли Джебраильского района.

Церемонию закладки фундамента двух солнечных электростанций (СЭС) в Джебраиле - "Шамс" и "Уфуг" - можно считать началом нового этапа в энергетическом секторе Азербайджана. Проекты обеих станций общей мощностью 100 мегаватт были сформированы в соответствии со стратегией страны в области "зелёной энергетики". Эти проекты являются частью процесса восстановления и развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в постконфликтный период. Они укрепляют политику Азербайджана по диверсификации производства энергии и служат цели увеличения доли возобновляемых источников в общем объеме производства энергии до 30% к 2030 году.

75 миллионов киловатт-часов вырабатываемой на станциях электроэнергии будет реализовываться Открытому акционерному обществу (ОАО) "Азерэнержи", а 131 миллион киловатт-часов - по договорам купли-продажи, заключенным напрямую с крупными потребителями по принципу "виртуальной передачи электроэнергии". Эти показатели свидетельствуют о большом значении проекта не только с точки зрения энергоснабжения, но и экологической стабильности и климатической политики. С вводом в эксплуатацию обеих станций страна сможет предотвратить сотни тысяч тонн выбросов углерода в год.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Он создаст условия для развития "зеленой" экономики в регионе, создания современных рабочих мест, обновления энергетической инфраструктуры, а также обеспечения инфраструктуры для возвращения населения в послевоенный период. С экологической точки зрения, ежегодная экономия 44 миллионов кубометров природного газа и сокращение выбросов на 96 тысяч тонн соответствуют глобальным обязательствам Азербайджана по борьбе с изменением климата (в рамках COP29 и Парижского соглашения).

Эти станции укрепят энергетическую независимость региона, увеличат потенциал экспорта энергии через Зангезурский коридор в будущем и внесут вклад в региональную энергетическую безопасность. Стратегическое расположение Джебраила около Зангилана и Физули, а также его транспортно-логистическая значимость делают эту зону центром кластера "зеленой" энергетики.

Ввод в эксплуатацию этих станций, который запланирован на 2027 год, станет поворотным этапом для Азербайджана с точки зрения увеличения доли возобновляемых источников в экспорте энергии, устойчивого развития регионов и укрепления бренда "зеленой экономики". В то же время эти проекты станут энергетической опорой Зангезурского коридора и откроют путь к энергетической интеграции между Карабахом и Нахчываном в будущем.

Отметим, что церемония закладки фундамента солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" в Джебраиле является показателем перспективного видения энергетической политики Азербайджана. Это комплексный проект, сочетающий экономические, экологические и социальные интересы государства и являющийся ключевым этапом в становлении Восточного Зангезура как центра "зелёной" энергетики. Это укрепит позиции Азербайджана как лидера в "зелёной" энергетике как на региональном, так и на мировом уровне.