Представители омбудсмена Азербайджана встретились с лицами, репатриированными из Сирии

Как сообщалось, 22 октября этого года из Сирийской Арабской Республики в Азербайджан были репатриированы 6 граждан нашей страны - 2 женщины и 4 ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) сообщили, что сотрудники аппарата провели встречу с репатриантами, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг.

В ходе встречи была получена информация о мерах медицинской, социальной и психологической поддержки в отношении репатриантов, а также рассмотрено состояния обеспечения их прав. Было выявлено, что дети нуждаются в специализированной психологической помощи для решения психологических проблем и социальной адаптации, и эта информация была доведена до внимания руководства учреждения. Кроме того, даны рекомендации по интеграции репатриантов в общество, получению ими образования и трудоустройству.

В рамках встречи репатриантам была предоставлена ​​обширная информация о направлениях деятельности омбудсмена и существующих механизмах защиты их прав.

Было отмечено, что омбудсмен постоянно уделяет внимание вопросам репатриации наших граждан, находящихся в сложных жизненных условиях, а также обеспечению их прав и свобод.