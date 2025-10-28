Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству агрохимических средств в Сабирабаде

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству агрохимических средств ООО Humix в Сабирабадском промышленном квартале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ООО Humix получило статус резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2021 году. Предприятие производит органоминеральные (порошкообразные), химические (жидкие и порошкообразные) и гранулированные удобрения. Годовая производственная мощность предприятия, функционирующего на основе турецких, китайских и местных технологий, составляет 18 тысяч тонн удобрений. Производимая здесь продукция будет направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а также на экспорт. На предприятии постоянной работой обеспечены 16 человек.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил предприятию инвестиционной стоимостью 1,45 миллиона манатов льготный кредит в размере 497 тысяч манатов, ему выдан документ о поощрении инвестиций.