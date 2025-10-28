https://news.day.az/hitech/1791294.html Маск запустил конкурента «Википедии» Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил новый онлайн-проект под названием Grokipedia, который позиционируется как альтернатива "Википедии". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Insider (BI). "В понедельник Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии", - сообщает издание.
Утверждается, что на платформе уже размещено свыше 885 тыс. статей.
Несмотря на недавний запуск, некоторые пользователи уже столкнулись с трудностями при работе с веб-сайтом.
