Маск запустил конкурента «Википедии»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил новый онлайн-проект под названием Grokipedia, который позиционируется как альтернатива "Википедии".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Insider (BI).

"В понедельник Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии", - сообщает издание.

Утверждается, что на платформе уже размещено свыше 885 тыс. статей.

Несмотря на недавний запуск, некоторые пользователи уже столкнулись с трудностями при работе с веб-сайтом.