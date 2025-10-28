Маск пригрозил уходом из Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил уходом из компании Tesla, если акционеры не выплатят ему почти один триллион долларов в качестве компенсации. Об этом заявила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм в эфире телеканала CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что голосование за баснословную компенсацию должно состояться до 5 ноября. Денхолм назвала Маска незаменимым и заявила, что именно от него зависит будущее производителя электромобилей.

"Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать", - сказала Денхолм.