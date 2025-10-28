https://news.day.az/azerinews/1791391.html Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahüseynovun qalıqları dəfn edildi Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhid Şahüseynov Lətif Qəribalı oğlunun nəşinin qalıqları dəfn edilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, vida mərasimindən sonra şəhidin nəşinin qalıqları Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahüseynovun qalıqları dəfn edildi
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhid Şahüseynov Lətif Qəribalı oğlunun nəşinin qalıqları dəfn edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, vida mərasimindən sonra şəhidin nəşinin qalıqları Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Şahüseynov Qəribalı Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.
Aparılan araşdırmalardan sonradan məlum olub ki, Lətif Şahüseynov Zaqatala rayonunun Dağlı kənd qəbiristanlığında naməlum əsgər kimi dəfn olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре