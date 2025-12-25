https://news.day.az/azerinews/1805105.html Azərbaycan kosmonavtların xilas edilməsi haqqında sazişə qoşulub "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulub. Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanunu imzalayıb.
Azərbaycan kosmonavtların xilas edilməsi haqqında sazişə qoşulub
"Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulub.
Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanunu imzalayıb.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası 1968-ci il aprelin 22-də London, Moskva və Vaşinqton şəhərlərində imzalanmış "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulsun.
