Эрдоган сделал заявление по поводу сильного землетрясения в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в провинции Балыкесир.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в своем сообщении в социальной сети X Эрдоган выразил пожелания скорейшего выздоровления и поддержки гражданам, пострадавшим от землетрясения.
"Под руководством Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) все наши профильные ведомства внимательно проводят оценку и контролируют ситуацию на местах. Пусть Аллах защитит нашу страну и наш народ от любых бедствий", - говорится в обращении президента.
Напомним, что вчера в 22:48 по местному времени в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1.
