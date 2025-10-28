В Азербайджане впервые пройдет международная выставка Automechanika

В 2027 году в Азербайджане впервые пройдет международная выставка всемирно известного бренда Automechanika.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в условиях стремительного развития автомобильной промышленности Азербайджана выставка Automechanika, как ожидается, внесет весомый вклад в автомобильный сектор страны.

Выставка пройдет в Баку Экспо Центре с 3 по 5 марта 2027 года. Организатором выступит международная выставочная компания Tajsir Expo совместно с немецкой Messe Frankfurt Exhibition GmbH и при официальной поддержке Азербайджанской автомобильной федерации. Выставку поддерживает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана.

Проведение выставки Automechanika Baku считается важным событием для стремительно развивающейся автомобильной промышленности Азербайджана. В настоящее время в стране зарегистрировано около 1,74 миллиона автомобилей, и эта цифра растет с каждым годом. Развитию автомобильного рынка способствуют государственные инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру. К ним относятся расширение дорожной сети, автостоянок и транспортных коридоров.

В январе-августе 2025 года импорт автомобилей в Азербайджан увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о растущем спросе и развивающейся автомобильной экосистеме.

Проведение этого важного международного мероприятия еще больше укрепит позиции Азербайджана как стратегического центра автомобильной промышленности в Кавказском регионе. Выставка станет динамичной площадкой для международных производителей, дистрибьюторов и местных специалистов, где они смогут представить инновационные решения в области автомобильных запчастей, компонентов, аксессуаров, электроники, диагностики, ремонта, шин, аккумуляторов и средств по уходу за автомобилем.

Бренд Automechanika, созданный Messe Frankfurt Exhibition GmbH, сегодня признан ведущей мировой выставочной сетью на рынке автозапчастей и автокомпонентов. Этот бренд успешно представлен в Германии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Малайзии, Саудовской Аравии, Мексике, Индонезии, Китае и других странах.

Проведение этого международного мероприятия в Баку является важной вехой, отражающей растущую роль Азербайджана как регионального центра бизнеса и инноваций. Актуальная информация о выставке будет доступна на сайте https://automechanika.az/.