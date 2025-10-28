Азербайджан и Беларусь обсудили проведение взаимных дней культуры

В ходе 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью в Баку обсудили проведение взаимных дней культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сферах культуры, образования, спорта и молодежной политики.

Отмечено, что организация взаимных дней культуры, проведение молодежных форумов и расширение инициатив городов-побратимов вносят значительный вклад в укрепление гуманитарных связей между двумя странами.

Заседание проводили заместитель премьер-министра Азербайджана и сопредседатель комиссии Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Беларуси и сопредседатель комиссии Наталья Петкевич.