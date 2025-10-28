Платформа «3+3» должна стать основой региональной интеграции

После обеспечения Азербайджаном своей территориальной целостности нынешний шаг Баку очень уместен. Снятие ограничений на транзит грузов для Армении даже необходимо в сегодняшних реалиях. Завершение карабахского конфликта создало почву для мира между Арменией и Азербайджаном и регионального сотрудничества.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий публицист и политолог Мехмет Перинчек.

Вместе с тем, наш собеседник подчеркнул, что начавшаяся интеграция между странами Южного Кавказа должна ограничить попытки вмешательства в дела региона со стороны внешних игроков. Если такое вмешательство будет пресекаться, достигнутый мир будет долгосрочным и надежным, он будет отвечать интересам всех стран Южного Кавказа, а также интересам их соседей, считает турецкий политолог.

"Интеграция стран региона, на мой взгляд, должна стать частью евразийской интеграции. Долгое время карабахский конфликт использовался внешними силами в собственных целях. Теперь находятся те, кто хотят использовать в своих интересах и наступивший мир. Такая ситуация не выгодна ни Азербайджану, ни Армении. Не может она утроить и ближайших соседей этих стран. Поэтому сейчас очень важно развивать платформу "3+3". В рамках этой платформы можно развивать и обеспечивать региональную интеграцию. В дальнейшем этот формат может расшириться, потому что интеграция на евразийском пространстве несет выгоду всем", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева