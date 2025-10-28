https://news.day.az/society/1791392.html Почтена память жертв террора в Барде - ФОТО Почтена память погибших в результате обстрела города Барда запрещенными кассетными боеприпасами со стороны ВС Армении. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с утра к месту трагедии прибывают люди, чтобы почтить память погибших.
Почтена память погибших в результате обстрела города Барда запрещенными кассетными боеприпасами со стороны ВС Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с утра к месту трагедии прибывают люди, чтобы почтить память погибших.
В церемонии поминовения также приняли участие представители общественности района и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что 28 октября 2020 года, на 32-й день Отечественной войны, в результате обстрела города Барда кассетными боеприпасами, погиб 21 мирный житель, более 70 человек получили ранения.
