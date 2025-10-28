Почтена память жертв террора в Барде

Почтена память погибших в результате обстрела города Барда запрещенными кассетными боеприпасами со стороны ВС Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с утра к месту трагедии прибывают люди, чтобы почтить память погибших.

В церемонии поминовения также приняли участие представители общественности района и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 28 октября 2020 года, на 32-й день Отечественной войны, в результате обстрела города Барда кассетными боеприпасами, погиб 21 мирный житель, более 70 человек получили ранения.