Обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии признал вину
В Японии 45-летний Тэцуи Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, признал вину в ходе первого слушания в окружном суде Нары. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Все соответствует действительности. Нет никаких сомнений в том, что это сделал я", - сказал он во время заседания.
Синдзо Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией "Церковь объединения", которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи - мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.
Похороны и кремация бывшего главы японского правительства состоялись 12 июля того же года. Позднее, 27 сентября 2022 года, состоялись официальные государственные похороны Абэ.
