Президент Ильхам Алиев вручил ключи от домов жителям села Хоровлу Джебраильского района

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.

Новость обновляется