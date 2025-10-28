Трамп назвал сроки поставки первой партии ракет для F-35 в Японию

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку ракет для японских истребителей F-35, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступая на борту авианосца USS George Washington, расположенного на военно-морской базе США в Йокосуке (префектура Канагава), Трамп заявил, что первая партия ракет будет отправлена в Японию уже в ближайшие дни.

До этого американский лидер рассказал, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения, чтобы значительно нарастить свои военные возможности. Политик подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное сотрудничество.