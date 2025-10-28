Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Рза Гилани прибыл в Азербайджан для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечается, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Сената Пакистана встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Пакистаном Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.