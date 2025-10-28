https://news.day.az/politics/1791321.html Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан - ФОТО Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Рза Гилани прибыл в Азербайджан для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса Азербайджана.
Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Рза Гилани прибыл в Азербайджан для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса Азербайджана.
Отмечается, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Сената Пакистана встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Пакистаном Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре