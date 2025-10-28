Автор: Лейла Таривердиева

Прошло пять лет со дня варварского обстрела города Барда со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй Карабахской войны.

За время Второй Карабахской войны Бардинский район трижды - 5, 27 и 28 октября - подвергался ракетным и артиллерийским обстрелам. В результате 29 человек стали шехидами, 112 получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры был нанесен значительный ущерб.

Самый страшный удар по Барде произошел утром 28 октября 2020 года.

Накануне ракетами "Смерч" было обстреляно бардинское село Гараюсифли, расположенное за пределами прифронтовой зоны. В результате погибли 5 человек, в том числе 7-летняя девочка, 13 человек получили ранения.

Но самый страшный удар ждал бардинцев на следующий день.

28 октября райцентр Барда был подвергнут ракетной атаке из РСЗО "Смерч". Армянская сторона применила против мирного города, расположенного далеко от линии фронта, запрещенные международным правом кассетные снаряды. Удары наносились по центру города, по местам наибольшего скопления людей. В результате ракетного удара погиб 21 человек и более 70 были ранены. Был нанесен серьезный ущерб городской гражданской инфраструктуре, в том числе Бардинскому лечебно-диагностическому центру и региональному управлению Государственной миграционной службы.

Военное преступление, совершенное Арменией, было настолько неоспоримым, что даже Amnesty International и Human Rights Watch не смогли найти ему оправданий, возложив всю ответственность на Армению. По данным Amnesty International, в атаке использовалась РСЗО "Смерч" со снарядом 9М55К, содержащим кассетную головную часть 9N235 с 72 поражающими элементами. Сепаратисты взяли ответственность на себя, однако впоследствии заявили, что выполняли приказ из Еревана.

Во время обстрела в городе находилась группа репортеров газеты New York Times, которая в тот момент как раз проезжала по центральной улице Барды. Однако фоторепортаж о случившемся был опубликован только через три года. Фотограф The New York Times Айвор Прикетт, известный своими фоторепортажами из зон конфликтов, объяснил задержку на своей странице в Instagram, где и разместил фото.

Айвар написал, что он воздерживался от публикации репортажа, потому что получал много оскорблений. "Я просто документировал историю, которая происходила с азербайджанской стороны. Но этого было достаточно, чтобы вызвать бесконечную ненависть со стороны онлайн-троллей. Кампания против меня дошла до того, что попыталась очернить мое имя в The New York Times, утверждая, что я якобы подделал фотографии ракетной атаки на Барду, в результате которой погибло более 20 человек. В любом случае, это у них не получилось".

Фотограф The New York Times рассказал о своих переживаниях во время обстрела: "На самом деле мне, моей коллеге Карлотте Галл и нашей команде посчастливилось выйти из той атаки в Барде невредимыми. Мы почти въехали в центр атаки кассетной бомбы. 2-й слайд - небольшой отрывок из видео, снятого моим отважным переводчиком Ровланом, как мы прятались за стеной, окруженной взрывами. Вероятно, это был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережил, отчасти потому, что у нас практически не было прикрытия. Я не религиозный человек, но очень хорошо помню, как в тот день молился неизвестному богу. Нам каким-то образом удалось пережить град бомб и сразу же приступить к работе, документируя последствия".

В какой-то степени кругам, заставившим американского фоторепортера убрать страшные фото "в стол" на три года, удалось достичь своих целей. О трагедии Барды на западе ничего не знали, и вскоре имеющиеся в СМИ и соцсетях кадры и ролики стали использовать как ресурс проармянской пропаганды. Так, в октябре 2023 года желавший стать президентом США и боровшийся за армянские голоса Вивек Рамасвами в программе Такера Карлсона сопроводил свои истеричные обвинения в адрес Азербайджана кадрами разрушений в Гяндже и видео обстрела Барды. На фоне этих фото и видеоматериалов он рассказывал о "преступлениях" азербайджанцев против армян и утверждал, что "много зверств до сих пор не освещены в западной прессе".

Фоторепортаж Айвора Прикетта появился только в декабре и, к сожалению, не попал в ведущие американские СМИ.

После гнусной лжи Рамасвами Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе проходившей в Баку встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ сказал:

"Буквально вчера меня ознакомили с одним видеосюжетом, где кандидат в Президенты США выступает с обвинениями в адрес Азербайджана и демонстрирует кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Ну, до такой степени опуститься до фальсификации и цинизма представить даже невозможно. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами наши города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, и погибло у нас более ста мирных жителей, включая детей. Так вот этот так называемый кандидат, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить? Они ничего не хотят слышать. У них есть свои установки, которые им спущены из центра и по которым они действуют".

7 ноября, за день до освобождения Шуши Бардинский район вновь подвергся ракетной атаке. Армянская ракета, выпущенная по селу Айриджа, убила 16-летнего мальчика, игравшего в поле с другими детьми. ВС Армении использовали снаряд РСЗО "Смерч" с осколочно-фугасной боевой частью 9М528. Отсутствие каких-либо военных объектов вблизи села признала даже Human Rights Watch.

По факту ракетных ударов по Барде Генпрокуратура Азербайджана 29 октября 2020 года возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Обвинения в ударах по Гяндже и Барде предъявлены бывшему лидеру сепаратистского режима Араику Арутюняну. Напомним, что после очередного удара по второму по величине городу Азербайджана, Арутюнян гордо заявил, что обстрел произведен по его личному распоряжению. Однако на суде в Баку, уже в качестве подсудимого он открестился от прежних заявлений и сказал, что такие приказы были ему даны из Генштаба ВС Армении, а он не мог ослушаться...

Фото: Айвор Прикетт, The New York Times