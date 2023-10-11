Президент Ильхам Алиев: Кандидат в президенты США, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить?

Кандидат в президенты США, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Что же происходит вокруг? Это тоже, я думаю, вам будет интересно услышать от нас и нашу оценку того, что происходит вокруг. Ну, начну с того, что Азербайджан соблюдал и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции все гуманитарные нормы. Об этом свидетельствуют, кстати, и международные эксперты, и в том числе миссия ООН, которая побывала на освобожденных территориях буквально недавно, вчера и до этого еще где-то неделю назад, уже дважды, которая отмечала именно то, что все гуманитарные нормы были соблюдены. Тем не менее армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя нас во всех грехах. Главную скрипку здесь играет Франция и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушение всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы - все это, естественно, игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории. Но, кстати, должен сказать, что буквально вчера меня ознакомили с одним видеосюжетом, где кандидат в Президенты США выступает с обвинениями в адрес Азербайджана и демонстрирует кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Ну до такой степени опуститься до фальсификации и цинизма представить даже невозможно. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами наши города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, и погибло у нас более ста мирных жителей, включая детей. Так вот этот так называемый кандидат, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить? Они ничего не хотят слышать. У них есть свои установки, которые им спущены из центра и по которым они действуют. Поэтому сейчас мы столкнулись с беспрецедентной информационной войной против Азербайджана. Мы конечно, своими силами противостоим, пытаемся и доносим правду о том, что произошло. Но надо понимать, что силы неравные. У таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиа-ресурсов по миру, чем у нас", - сказал глава государства.