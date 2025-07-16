Сильный пожар полностью уничтожил главную сцену популярного фестиваля

Музыкальный фестиваль Tomorrowland в городе Бом (Бельгия) должен был пройти 18 июля. Теперь он под угрозой срыва.

Как передает Day.A, на месте происшествия не было зрителей, хотя, по имеющимся данным, там находятся около 1 000 сотрудников. О пострадавших пока не сообщалось.

Тысячи любителей музыки в течение 20 лет ежегодно приезжают на этот фестиваль, чтобы послушать электронную музыку. В разные годы там выступали David Guetta, Nervo, Swedish House Mafia, Paul van Dyk и другие популярные исполнители.

Мэр города Йерун Берт отменил свой отпуск в Германии, чтобы разобраться с последствиями пожара.

Пожарные выразили опасения, что пожар может охватить и близлежащие леса. На снимках видно, что огонь продолжает быстро распространяться по окрестностям, хотя местным жителям сообщили, что дым не токсичен.