По факту пожара в Лачине возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны

В результате расследования, проведенного по факту лесного пожара, вспыхнувшего 16 июля в горной местности вблизи сёл Хочаз и Моллалар Лачинского района, установлено, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Уточняется, что трое жителей села Сус Лачинского района развели костёр в лесном массиве в горной местности, и огонь распространился на труднодоступную территорию площадью 14 гектаров.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении поджога задержаны сотрудниками полиции и привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее мы сообщали, что пожар в Лачинском районе полностью взят под контроль.