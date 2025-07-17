Пожар в Лачинском районе полностью взят под контроль

Пожар близ села Зерти Лачинского района полностью взят под контроль и в настоящее время принимаются меры по его тушению.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос АПА.

Ранее мы сообщали, что пожар начался в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.