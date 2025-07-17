https://news.day.az/society/1768237.html Пожар в Лачинском районе полностью взят под контроль - ФОТО - ВИДЕО Пожар близ села Зерти Лачинского района полностью взят под контроль и в настоящее время принимаются меры по его тушению. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос АПА. Ранее мы сообщали, что пожар начался в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.
Пожар в Лачинском районе полностью взят под контроль - ФОТО - ВИДЕО
Пожар близ села Зерти Лачинского района полностью взят под контроль и в настоящее время принимаются меры по его тушению.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос АПА.
Ранее мы сообщали, что пожар начался в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.
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