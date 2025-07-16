Лесной пожар в Лачине

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МЧС.

В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось за короткое время взять под контроль.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.