https://news.day.az/society/1768191.html Лесной пожар в Лачине - ВИДЕО На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МЧС. В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
Лесной пожар в Лачине - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МЧС.
В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось за короткое время взять под контроль.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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