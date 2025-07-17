Азербайджан и Япония обсудили сотрудничество в области аудита

Высшие аудиторские органы Японии намерены и дальше вносить свой вклад в ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита) и готовы содействовать наращиванию потенциала других высших аудиторских органов.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил президент Высшего аудиторского института Японии (Supreme Audit Institution) Юхэй Харада в рамках 62-го заседания правления ASOSAI в Баку.

Оценив возможности сотрудничества с Азербайджаном в области аудита, он сказал: "Сотрудничество между Японией и Азербайджаном в области аудита является одним из наших приоритетов. Расходы на социальное обеспечение значительно выросли, и поэтому мы считаем эту область одним из основных направлений".

Харада отметил, что в Японии есть специализированный учебный институт для подготовки специалистов по аудиту общественных работ, и другие страны-партнеры могут воспользоваться его тренингами.

"В Азербайджане реализуется множество строительных проектов. Обучающие программы по аудиту в строительной сфере и других отраслях могут быть весьма полезны. Эта программа уже была предложена многим высшим аудиторским учреждениям, и мы надеемся, что азербайджанские органы государственного аудита также примут участие в ней в сфере аудита общественных работ.

На региональном уровне мы являемся членом Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI), и здесь обмен знаниями и проведение обучающих программ имеет большое значение. Примерно с 2000 года Высшие органы аудита Японии выступают в этой организации в роли координатора по вопросам наращивания потенциала и вносят вклад в эту деятельность. Мы намерены продолжать вносить этот вклад и оказывать содействие в повышении потенциала других высших органов аудита.

Япония также вовлечена в аудит в сферах окружающей среды и энергетики, однако в этих областях мы все еще накапливаем опыт, учимся, в том числе методом проб и ошибок. Надеюсь, что нам удастся наладить обмен знаниями и опытом с Азербайджаном в этих направлениях", - добавил он.