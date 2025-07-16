Представлена ежедневная программа Dream Fest 2025 в Баку

В пригороде Баку, на берегу Каспия в Sea Breeze, с 23 по 26 июля пройдет международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025. Гостей ждет грандиозное шоу с приветственной программой и большим гала-концертом звезд, сообщили Day.Az организаторы.

Второй по счету фестиваль снова соберет на одной сцене мировых звезд, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, танцев и потрясающих впечатлений.

Феерическое открытие

В первый день фестиваля, 23 июля, на главной сцене выступят лучшие артисты Азербайджана и мировые звезды: Nicole Scherzinger, EMIN, SEVANNA, Zulfiyya Xanbabayeva, Brandon Stone, Tunzale Aghayeva, IVKA, Merab Amzoevi, Roza Zergerli, AISEL, Anar Aghayev, Nigar Jamal, Faig Aghayev, Aygun Kazimova, Zamig Huseinov, Miri Yusif, Efendi, Cosa Nostra, Elene Ninidze.

Впервые на одной сцене соберется невероятное количество популярных азербайджанских музыкантов, исполняющих свои лучшие хиты. Покорившая зрителей Николь Шерзингер, которая прошлым летом осталась в восторге от организации фестиваля, сдержала обещание вернуться в Sea Breeze - певица готовит большой концерт с фееричным шоу. На этот раз Николь снова будет блистать в нарядах от азербайджанского бренда AFFFAIR, созданного дизайнером Руфатом Исмаиловым.

Трибьют Муслима Магомаева и сольные концерты

Музыкальная программа второго дня фестиваля, 24 июля, запомнится душевным и проникновенным посвящением великому Муслиму Магомаеву. Трибьют - это редкая возможность услышать любимые композиции в исполнении современных артистов эстрады.

Гости услышат вечные хиты музыканта в современном авторском исполнении и насладятся сольными концертами артистов. В этот вечер для гостей выступят: YUKNAN, Alessandro Safina, EMIN, Emilia Yagubova, Nigar Jamal, Brandon Stone, Merab Amzoevi, Tunzale Aghayeva, Roza Zergerli, Elchin Azizov, Nasiba Abdullayeva, Farrux Zokirov, Blue.

Super Star Day

25 июля, в третий день фестиваля, впервые на DREAM FEST зрителей захлестнет волна танцевальной ностальгии по 80-м и 90-м! В программе - самые зажигательные хиты разных лет, невероятная энергетика и целый вечер танцев на берегу Каспия.

В этом году фестиваль удивляет лайнапом иностранных артистов, которые первый раз посетят грандиозный музыкальный фестиваль: Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, EMIN, Aqua, Kosheen, No Mercy, Kevin Mccoy ex Bad Boys Blue, Secret Service исполнят те самые треки, от которых сердце бьется чаще!

Super Hit Day

26 июля, в последний день фестиваля, зрителей ждет парад суперхитов от популярных артистов и впечатляющее шоу на главной сцене фестиваля DREAM FEST.

Весь вечер зрители будут подпевать любимым исполнителям и танцевать под громкие хиты. На фестиваль приедут звезды, на концерты которых не так просто попасть. На сцене: Tyga, Jah Khalib, EMIN, Ceza, Alizade.